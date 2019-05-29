Yıllar sonra birlikte görüntülenen Adnan Ziyagil ve Matmazel sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Adnan Ziyagil'i ve Matmazel yıllar sonra birlikte poz verdi. İkili bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

2008 yılından 2010 yılına kadar ekranlarda fırtınalara estiren Aşk-ı Memnu'nun efsane karakterleri Adnan Ziyagil ve Matmazel yıllar sonra bir araya gelerek poz verdiler.

YILLAR SONRA BİR ARADALAR

Hayatımıza girdiği andan itibaren her bölümü izlenme rekoru kıran ve final yaptıktan uzun bir sonra tekrar bölümleri bile büyük bir heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu'nun başarılı oyuncularından Selçuk Yöntem, dizinin yönetmeni Hilal Saralve kendisine rol gereği aşık olan Matmazeli Zerrin Tekindor ile Almanya'nın Kölnşehrinden paylaşım yaptı.

"BİHTERİN KEMİĞİ SIZLADI"

Selçuk Yöntem'in Zerrin Tekindor ile yıllar sonra yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. İkiliyi birlikte gören sosyal medya kullanıcıları, diziye göndermeler yaptı. Selçuk Yöntem'in paylaşımına takipçileri, "Bihter'in kemiği sızladı", Bak bak Matmazel, kaptın sonunda Adnan beyi", "İşte böyle çocuklarının emanet edildiği kadına dönersin" yorumlarını yaptılar.

BİHTER'İN MEŞHUR SÖZÜ HATIRLATILDI

Yöntem'in Matmazel'le olan paylaşımının altına bir dönem dile dolaşan Bihter'in meşhur kelimesi "Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilmiş çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama" yorumuyla güldürdü.

FİNAL BÖLÜMÜYLE REKOR KIRMIŞTI

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaştığı dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir.