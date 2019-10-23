Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, hastaneden taburcu olduktan sonra yürüteçle görüntülendi. Girik'i bu halde gören vatandaşlar, yardımcı olmak için oyuncunun yanına koştu.

Yürüme güçlüğü nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden geçen hafta taburcu olan Fatma Girik, Nişantaşı'nda görüntülendi.

TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış gördüğü fizik tedavi sonucunda yürüme güçlüğü kısmen düzlemişti. Hastaneden yaklaşık iki hafta önce taburcu olan Fatma Girik, Nişantaşın'da yürüteçle objektiflere takıldı.

"HEY GİDİ ACIMASIZ SENELER"

Yürüteçle gezintiye çıkan Yeşilçam emektarı, karşıdan karşıya geçerken yoldan iki kişinin yardımıyla kaldırıma çıktı. Bir vatandaşın kamerasına aldığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, kullanıcılar "Hey gidi acımasız seneler ne güzel kadındı ne hale geldi, Allah şifa versin" yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdiler.