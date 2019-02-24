Zengin koca nasıl bulunur dersleri veriyor... İşte 5 altın kural

"School of Affluence" (Servet Okulu) kurarark kadınlara şıklık ve sosyetik yaşam üzerine eğitimler veren Anna Bey, YouTube kanalında da bir milyoneri etkilemenin yollarını anlatıyor. Bey, açtığı okul ve yaptığı işle bugüne kadar defalarca dünya basınında geniş yer buldu.

"School of Affluence" (Servet Okulu) kurarark kadınlara şıklık ve sosyetik yaşam üzerine eğitimler veren Anna Bey, YouTube kanalında da bir milyoneri etkilemenin yollarını anlatıyor. Bey, açtığı okul ve yaptığı işle bugüne kadar defalarca dünya basınında geniş yer buldu.

Londra'da yaşayan 32 yaşındaki blogger Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı ve zengin eş bulma konusunda verdiği tavsiyeleri gelire çevirmek amacıyla "School of Affluence" (Servet Okulu’nu) kurdu ve eğitmenlik yapmaya başladı.

Erkekler kadınları bir seks objesi olarak gördüğü sürece, kadınların da erkekleri 'cüzdan'dan ibaret görmesi normal" şeklindeki tartışmalı sözleriyle dikkat çeken Bey, verdiği röportajlarda lüks yaşama bir kez alışıldığında geri dönmenin zor olduğunu belirtti.

YouTube kanalından da eğitimler veren Anna Bey, milyoner bir koca bulmak için yapılmaması gereken 5 hatayı da sıraladı:

1- Ne iş yaptığını sormayın

2- Zengini etkilemeye çalışmayın

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3- Servetiyle ilgili soru sormayın

4- Paranız hakkında konuşmayın

5- “Tanıştığıma memnun oldum” demeyin