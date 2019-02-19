Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evleniyor

Ülkemizin yetiştirdiği ünlü sanatçı Ziynet Sali ve orkestrasında yer alan ülkemiz müzisyenlerinden Erkan Erzurumlu evleniyor.

Yeni sevgilisi Erkan Erzurumlu ile ilk kez basının karşısına el ele çıkan Ziynet Sali evlilik sinyali verdi. Sali, Sevgililer Günü hediyesi sorulduğunda ise sessiz kalıp parmağındaki tektaşı gösterdi.

Behzat Gerçeker ve Enbe orkestrası sevgililer gününde Sait Halim Paşa Yalısı'nda sahne aldı. Orkestrayı dinlemeye gelenler arasında Ziynet Sali ve yeni sevgilisi Erkan Erzurumlu'da vardı

Habertürk'ün haberine göre, gazetecileri karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırtan çift çareyi el ele röportaj vermekte buldu.

Muhabirlerin nasıl tanıştıklarını ve aşklarının nasıl başladıklarını sorması üzerine Ziynet Sali, "çok güzel başladı, müzik buluşturdu kalplerimiz konuştu ve başladı" şeklinde konuşarak Sevgililer günü hediyesi sorulunca parmağındaki tek taşı göstererek evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.

"EN KÖTÜ GÜNDE YANINDA OLMAM GEREKİYORDU"

Ünlü şarkıcının bir dönem çok sıkı dost olduğu Sıla Gençoğlu ile uzun süredir aralarının açık olduğu biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde tekrardan barıştıkları öğrenilmişti Sali, "Küs değildik hiçbir zaman hassas bir dönemdi,küslük ,hır,gür hiçbir zaman olmaz,arkadaşımın en kötü döneminde yanında olmam gerekiyordu,oldum her şey yolunda" diyerek müsaade istedi.