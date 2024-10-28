Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili beş sağlık çalışanı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

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“Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A, aleyhinde üç gün tutukluk emri alındı.

Bu arada, polis mahkeme avlusu ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

(Fotoğraflar: Havadis)

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Editör: Kıbrıs Genç Tv