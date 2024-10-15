Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) bünyesindeki Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, 9-13 Ekim tarihlerinde Kapadokya’da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Müziği Festivali'nde sahne aldı.
MAKAMER'den yapılan açıklamaya göre, koro şarkılarını kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla söyledi.
Koro, Vicdan Onurver'in bestelediği "Durdurun" adlı şarkıyla kadına yönelik şiddet temasını işlerken, Adıyaman İsias Otel faciasında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler anısına "Yasak Şubat" şarkısını seslendirdi. Koroyu Şef Rana Erozan Uluçay yönetti.
MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, koronun kadına yönelik şiddete karşı mücadelesini müzikle sürdüreceğini dile getirerek, organizatörlere teşekkür etti.
Editör: Kıbrıs Genç Tv