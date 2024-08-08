Maliye Bakanlığı, Tasdik Memurları Yasası yürürlüğe girmeden önce tasdik memurluğu için yapılan başvuruların geçerli kılınması için yasada belirtilen evrakların 2 Ekim’e kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, belgelerin Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Tasdik Memurluğu İdari İşler Birimi’ne teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tasdik Memurları Yasası ile Bakanlık tarafından dün yayımlanan 9 numaralı ve ‘’Tasdik Memurları Yasası’nın uygulanması hakkındaki Genelge’’ uyarınca, talep edilen işlemlerin tamamlanmaması durumunda önceki başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.