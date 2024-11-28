:Maliye Bakanlığı bütçesi 500 bin TL artış ile 68 milyar 971 milyon 69 bin TL olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Maliye Bakanlığı bütçesinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Sinan Öztekin, Gazimağusa Limanı’na getirildiği iddia edilen 2,5 Milyon sterlinle ilgili sorular yanıtlandı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Öztekin, bu konuda resmi hiçbir ihbar almadıklarını, söylentileri de ihbar kabul ederek gemide mali polisin katılımıyla 2 gün arama yaptıklarını ancak bu yönde hiçbir emareye rastlamadıklarını açıkladı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusu üzerine konuşan Öztekin, söylentiler üzerine Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya bilgi vererek mali polisle harekete geçtiklerini, gemiden indirilen araçlarla ilgili denetim talep ettiklerini, araçlarda sadece para değil, kaçak mal ve uyuşturucu araması da yapıldığını ancak iddiaları doğrulayacak hiçbir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Süreç konusunda bilgi veren Öztekin, acenteler tarafından kiralanan iddiaya konu geminin kamyon, dozer gibi iş araçlarının da yer aldığı 240 aracı 21 Kasım’da sabah 10.00 sıralarında İngiltere’den Gazimağusa Limanı’na ulaştırdığını belirtti.

Öztekin, araçların tahliyesinin 21 Kasım’da öğle saatlerinde başladığını, gece yarısına kadar sürdüğünü, bunun için 5 gümrük memurunun görevlendirildiğini ve normalin dışında herhangi bir durum da yaşanmadığını aktardı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Sinan Öztekin, akü veya motor arızası nedeniyle bozuk olan 4 aracın gemiden indirilemediğini de belirterek, şunları kaydetti:

“Evrak işleri nedeniyle araçların hepsi zaten limandaydı. Mali şube ekipleri araçlarda manuel kontrol yaptı. Limandaki x-ray cihazı da 30 kez çalıştırıldı. Araçların tamamına yakını cihaza girdi. Mali polis cumartesi günü de limana geldi… Aramalara devam ettik. Herhangi bir emareye rastlamadık. Limanın giriş çıkışında bulunan güvenlik kameralarını da kontrol ettik…”

Bazı araçların torpido gözlerinin sökük olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Öztekin, bu yönde tespitleri olduğunu ancak bunun ilk defa karşılaştıkları bir durum olmadığını belirtti.

Öztekin, bu konuda basından kendisine ulaşıp herhangi bir açıklama ve değerlendirme talep edilmediğini de vurguladı.

-Maliye Bakanlığı’nın bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Konuşmaların ardından Maliye Bakanlığı bütçesi 500 bin TL artışla 68 milyar 971 milyon 69 bin TL olarak onaylandı.

Öte yandan komitede Gazimağusa Limanı ile ilgili iddialar konuşulmadan önce muhalefet milletvekilleri bazı konularda Maliye Bakanı Berova’ya soru yöneltti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanı’na yeni emekliye çıkacakların ikramiyelerinden ve emekli maaşlarından vergi alınıp alınmayacağını sordu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, böyle bir şey yapılmayacağını söyledi.

Daha sonra Maliye Bakanlığı üzerine söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, kurultay dönemindeki veri hareketlerine bakıldığında geçici işçi sayısında 241 kişilik artış görüldüğünü söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir, Özuslu’ya yanıtında, “Mevsimlik işçi sayısında artış olmadı. Sağlıkta çalışan 190 mevsimlik işçinin statüsü geçici işçi statüsüne çevrildi” dedi.

Konuşmasının devamında DAÜ’den 50-100 milyon TL’nin esirgendiğini ancak paraların başka başka alanlara harcandığını söyleyen Özuslu, “Külliye devletin bütçesine ne kadar külfet getiriyor? Bu binalar oluk oluk para yutacak…” ifadelerini kullandı.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Anayasaya aykırı olduğunu da savunan Özuslu, bu yasanın yürürlüğe girmesinin sendikal mücadeleyi sonlandırmak anlamına geleceğini ileri sürdü.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da yasal düzenleme konusunda söz alarak bu yönde Anayasa Mahkemesi kararları olduğunu söyledi, işveren ve sendika dışında yasa ile Toplu İş Sözleşmesi hakkına müdahale etmenin Anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Berova, Toplu İş Sözleşmelerini görerek yasaya aykırı madde olup olmayacağına bakacaklarını söyledi. Maliye Bakanı’nın bu açıklaması kısa süreliğine tartışma yarattı.

-Özuslu

Konuşmasına devam eden CTP milletvekili Sami Özuslu, vatandaşların gelir dağılımındaki uçurumun büyük oranda açıldığını, bunun büyük bir yara olduğunu ifade etti.

Kamudaki eşel mobil sisteminin doğru bir sistem olduğunu ancak istikrarsız para birimi nedeniyle anlamını yitirdiğini ve sosyal uçurumları beslediğini söyleyen Sami Özuslu, istikrarlı muhasebe birimi önerilerini anımsatarak, bu konuda bir çalıştay düzenlemesini talep etti.

İnsanların bir domates alarak pazardan çıktığını, hayatın inanılmaz şekilde pahalı olduğunu söyleyen Özuslu, “Gözümüzü buna kapatamayız. Herkes memleketi terk etme psikolojisinde” dedi.

Bu yılın başında geçirilen Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası’na işaret eden Özuslu, bu yasa ile hangi ekstra kontrolün sağlandığını sordu.

Özuslu, araç galeriyle ilgili rakamı ve durumu sordu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kripto para ve kaldıraçlı FX işlemlerinin kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, kaldıraçlı FX ile ilgili yasa tasarısı ilgili hazırlıklara işaret etti.

KKTC’de 603 araç galerisi olduğunu belirten Berova, araç galeriyle ilgili yasal düzenleme üzerinde de çalışılacağını açıkladı.

Komite Maliye Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla onayladıktan sonra kısa bir ara verdi. Komite daha sonra YÖDAK bütçesine geçti.