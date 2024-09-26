Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 1 Ekim’de, KKTC Meclisinin yeni yasama dönemine başlayacağına işaret ederek, “Kamuda görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesini öngören yasa tasarısının” en az iki yıllık sözleşmeli kamu görevlisi olarak çalışanların da dahil edilerek yasallaştırılmasını beklediklerini söyledi.

Manga, sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan konu tasarının ısrarlı takipçisi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

-“Hükümetten beklentimiz etkin denetim ve fahiş fiyatların önlenmesi…”

Manga, açıklamasında, “Hükümetten beklentimiz, piyasada etkin denetim yapılarak fahiş fiyat artışlarının önlenerek alım gücünün artırılması… Özellikle temel gıda, yaş sebze ve meyvede, hükümeti, tüm ilçelerde tanzim satış mağazaları açarak Türkiye’den ithalat yapmaya çağırıyoruz.” ifadelerine de yer verdi.

-“İşveren örgütlerini sağduyuya çağırıyoruz”

Yeni belirlenen asgari ücrete karşı çıkan işveren örgütlerini sağduyuya çağıran Manga, fahiş ve keyfi zamlardan vazgeçilmesini beklediklerini, çalışanlar ve emeklilerin hayat pahalılığı artışından yana değil, alım gücünün artırılması ve insan onuruna yaraşır bir yaşamdan yana olduklarını vurguladı.

Manga ayrıca, Birleşmiş Milletlerin 79. Genel Kurulu'nda konuşan ve “KKTC devletinin tanınması ve insanlık dışı ambargonun kaldırılması” çağrısı yapan, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Manga, açıklamasında “Kıbrıs’ta iki halk ve iki devletin varlığı gerçeğinden hareketle, federal çözüm arayışına son verilerek, müktesep hakkımız olan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde TC ve KKTC devletlerince yürütülen iki devletli çözüme, tam destek verdiğimizi belirtiriz… Söz konusu KKTC devleti ve halkımızın egemen varlığı ise gerisinin teferruat olduğunu vurgulamakta yarar görüyoruz.” ifadelerine de yer verdi.