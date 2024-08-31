Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Aksaray ilinde temaslarda bulunuyor.

Bu amaçla bu sabah Ankara üzerinden Aksaray’a giden Töre, İl Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Valiliğe gelişinde Başkan Töre’yi Aksaray’da yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazileri karşıladı.

Valilik özel defterini imzalayan Töre, burada açıklamalarda bulundu.

Töre, “Anavatan Türkiye’nin önemli illerinden biri olan Aksaray’da, tarihi valilik binasında kıymetli valimiz ile bir araya gelmekten mutluyuz” dedi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile dostluklarının Türkiye Büyük Milet Meclisi Genel Sekreterliği yaptığı döneme dayandığını belirten Töre, Türkiye’nin şehirlerinin hepsinin birbirinden güzel olduğunu kaydetti.

Aksaray’ın büyüyen ve gelişen bir il olduğunu belirten Töre, gazileri minnetle, şehitleri rahmetle andı.