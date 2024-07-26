Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye ve Türk ordusunun Kıbrıs’ta sağladığı huzur ortamını ebediyen koruyacaklarını söyledi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği tarafından Mutlu Barış Harekâtı'nın 50. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliğe katılmak amacıyla gittiği İstanbul’da, KKTC İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve Konsolosluk yetkilileri tarafından karşılanan Töre, burada açıklamalarda bulundu.

Töre, KKTC olarak daima devleti ve Cumhuriyeti savunacaklarını ifade ederek, Barış Harekatı'nın kazandırdıklarından asla fedakarlık etmeyeceklerini söyledi.

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkına özgürlük ve güvenlik getirdiğini anımsatan Töre, 1974’ten bu yana huzur içerisinde yaşandığını kaydetti.

Türkiye ve Türk ordusunun Kıbrıs’ta sağladığı huzur ortamını ebediyen koruyacaklarını vurgulayan Töre, mücahit ile Mehmetçiklerin birlikte Kıbrıs’ta vatan bekçiliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

İstanbul’da yaşayan birçok Kıbrıslı Türk olduğunu ifade eden Töre: “Nerede yaşıyorsak yaşayalım, KKTC’nin varlığına katkı koyalım” dedi.

Töre, başta Başkonsolos Fatma Demirel olmak üzere tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.