Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rum yönetiminin KKTC turizmini hedef alan girişimine tepki gösterdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, Rumların Kıbrıs’ı bir Helen adası olarak gördüğünü, Rum fanatizminin durmak bilmediğini, bundan dolayı da KKTC ekonomisini çökertmek için hesap kitap yaptığını söyledi.

Töre, Rumların silahla yapamadıklarını ekonomik, siyasal ve sosyal abluka uygulayarak yapmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını kaydetti.

Akritas Planı’nın benzerinin farklı yöntemlerle uygulanmaya çalışıldığını belirten Töre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bir yandan müzakere istediğini, diğer yandan da KKTC’ye yönelik müdahalelerde bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

“Hristodulidis’i aklı selime davet etsek de gelmeyecektir” diyen Töre, Rum liderin Kıbrıs Türk halkını "hor ve azınlık" gören bir zihniyete sahip olduğunu belirtti.

Töre, Rum - Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Helenleştirme çabalarından vazgeçmediğini kaydederek, Hristodulidis olduğu müddetçe de bir yumuşama olmayacağını ifade etti.

Töre, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere de çağrıda bulunarak, Rum Yönetimi’nin takındığı tavrı görmelerini istedi.