Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Başsavcılığın, Zorlu Töre’nin, Meclis Başkanı seçilemediği kanaatine vardığını açıkladı.

Meclis Başkanlığı seçimine ilişkin Başsavcılık görüşünü Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklayan Özdenefe, birçok yayın organında konuyla ilgili bazı spekülasyonlar olduğunu ve konuya netlik kazandırmak istediğini belirtti.

Özdenefe, Başsavcılık'tan görüş geldikten sonra kamuoyuna açıklama yapmadan önce Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ulaştığını ve Başsavcılık'tan gelen görüşü bildirdiğini ifade etti.

-“Kullanılan ‘ret’ oyları, kullanılan ‘evet’ oylarından fazla”

Başsavcılıktan gelen yazıda, “Kullanılan ‘ret’ oyları, kullanılan ‘evet’ oylarından fazla olduğu için Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği” kanaatinin belirtildiğini kaydeden Özdenefe, yapılan mütalaa sonucunda Zorlu Töre’nin, Meclis Başkanı seçilemediğinin bildirildiğini söyledi.