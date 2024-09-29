1935 Limasol doğumlu Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanlarından Ayhan Halit Acarkan tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesinde yaşama veda etti.



Acarkan,1958’de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yüksek eğitimini tamamlayıp genç bir diş hekimi olarak Limasol’a döndükten sonra, Türk Mukavemet Teşkilatı saflarındaki yerini aldı.

Varoluş mücadelesi içindeki Kıbrıs Türk halkının önde gelen aydınlarından biri olarak çeşitli önemli ve tarihi aktivitenin içinde bilinç ve cesaretle bulunan Acarkan, 1963’den 1970 yılına dek Limasol Türk bölgesinin seçilmiş belediye başkanı olarak hizmet verdi.

Acarkan, daha sonra yine kazandığı seçimlerle birkaç dönem Türk Cemaat Meclisi üyeliği, Kurucu Meclis üyeliği ve milletvekilliği yaptı…

1974 Mutlu Barış Harekâtı sırasında ve sonrasında kuşatma altındaki Limasol Türk halkının önder kadrosu içindeki hizmetleriyle adını tarihe yazdırdı.

Kuşatma altındaki Limasol Türk halkının güvenlik içinde Kuzey'e göçünde ve mübadelesinde etkin hizmetleri oldu.



Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş ve örgütlenme çalışmalarında yer aldı ve 6 Mayıs 1990 tarihli genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili seçildi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan önce Meclis’in Seçme Komitesi ile Sosyal İşler Komitesi üyeliklerinde bulundu.

Acarkan’ın siyasal yaşamı 18 Aralık 1998’e dek sürdü…Emeklilik günlerinde ticari yaşamda çocukları ile birlikte başarılı işlere imza attı…