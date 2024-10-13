UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Girne Milletvekili , Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Dışilişkiler Sekreteri Fikri Toros İsviçre'nin Cenevre şehrinde Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı’nın (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde bugün yapılan “Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu” toplantısına katılarak Cumhuriyet Meclisi'ni temsil ettiler.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı, İsviçre Parlamentosu Milletvekili Laurent Wehrli ve Portekiz Parlamentosu Milletvekili Hugo Carneiro moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kıbrıs Rum parlamentosunu temsilen DİSİ Partisi Milletvekili ve Heyet Başkanı Averof Neophytou, AKEL Milletvekili Aristo Damianou, DİKO Milletvekili Christiana Erotokritou, VOLT Partisi Milletvekili Alexandra Attalides ve Demoktratik Uyum Partisi Milletvekili Marinos Mousouttas’ın katıldığı bildirildi.

Toplantıda, Meclis Heyeti muhataplarıyla çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu, diyalog ve iş birliğinin artırılması hususunda atılabilecek adımları ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edildi. Yapılan görüşmede çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

KKTC heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da konuşma yaptığı İslam İş birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) İstişare Toplantısı çerçevesinde yapılan toplantıya da katıldı.

Meclis heyetinin bu gece Ada'ya dönmesi bekleniyor.