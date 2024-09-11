Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde bugün Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre saat 10.30’da başlayan Komite, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini yaptı.

Öneri sahiplerinin UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı’nın olduğu tasarıya ilişkin çalışmaların bir sonraki toplantıda devam edeceği kaydedildi.

Toplantıya davetli olarak Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, KKTC Avcılık Federasyonu ve Taşkent Doğa Parkı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıda, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı hazır bulundu.

Komite toplantısına CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.