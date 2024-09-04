Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün toplanarak, Ceza Yasasıyla ilgili değişiklikleri görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesine devam etti. Komitenin söz konusu yasa değişiklikleriyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Çevre Koruma Dairesi, KKTC Başasavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, KKTC Avcılık Federasyonu, Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi ve Taşkent Doğa Parkı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüş sundu.