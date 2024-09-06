Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 Akdeniz ülkesinin (MED9) Zirve Toplantısı’nın 11 Ekim’de, Baf’ta yapılacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Tarım Bakanı Maria Panayotu, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu ve Avrupa İşleri Müsteşarı Marilena Rauna’nın katılımıyla dün, Başkanlık Sarayı’nda basın toplantısı düzenlendiğini ve toplantıda, Güney Kıbrıs’ın MED9 grubundaki başkanlığı dönemindeki öncelikleri ile hedeflerinin anlatıldığını yazdı.

Gazete, Kombos’un, MED9 grubunun 2014 yılında, Rum Yönetimi’nin inisiyatifi çerçevesinde diyalog ve iş birliği forumu oluşturmak amacıyla kurulduğunu kaydederek, MED9’un, Güney Kıbrıs’ın Akdeniz ülkeleriyle ilişkili AB içerisinde oynamak istediği aktif role katkıda bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre Kombos, MED9’un, bu gruba katılan ülkelerle olan ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olduğunu da ifade etti.

Gazete, Kültür Müsteşarı Marilena Rauna’nın, esas arzularının Akdeniz’in AB’nin öncelikleri arasında kalması ve AB politikalarının belirlenmesinde Akdeniz boyutunun da göz önünde bulundurulması olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Rauna, AB’nin şu anda güvenlik, rekabet edilebilirlik, yeşil ve dijital dönüşüm, genişleme ve sığınmacı sorunuyla ilgili gelecekteki hedeflerini belirlemeye davet edildiğine işaret etti.

Habere göre Papanastasiu ise, MED9 Enerji Toplantısı’nın 23 Eylül’de Larnaka’da yapılacağını ve toplantıdaki ana hedefin, MED9 ülkelerinin enerji dönüşümü, enerji güvenliği ve elektrik enerjisi maliyetinin düşürülmesi hedeflerine yönelik ortak yol belirlemek ve iş birliği yapmak olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre Tarım Bakanı Maria Panayotu da, MED9 Tarım Bakanlarının kuraklığı ele aldığı toplantının Salı günü başarıyla tamamlandığını söyledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, MED9 Avrupa İşleri Bakanları toplantısının 2-3 Ekim tarihlerinde Güney Lefkoşa’da yapılacağını; Kültür Bakanlarının da 16 Eylül’de telekonferans toplantısı yapacağını yazdı.