Medya Etik Kurulu (MEK), Girne’de bu akşam meydana gelen ölümlü trafik kazasına ait görüntüleri yayınlayan Gündem Kıbrıs, Ada TV ve Kıbrıs Son Dakika’yı eleştirdi. Kurul, paylaşılan içeriklerin medya etiğine aykırı olduğunu vurgulayarak, bu tür yayınların hem mağdurların ailelerinde derin bir travma yarattığını hem de toplumsal sağlığı olumsuz etkilediğini belirtti. Kurul, basın emekçileri ve içerik üreticilerine toplumsal sorumluluk ve etik değerlere uygun davranma çağrısı yapıldı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bugün akşam saatlerinde Gündem Kıbrıs, Ada TV ve Kıbrıs Son Dakika tarafından yayımlandığı tespit edilen ve bir ölümlü trafik kazasına ait görüntüleri içeren video, Medya Etik Kurulu tarafından ciddi bir endişe ile değerlendirilmiştir. Söz konusu içerik, medya etiği açısından birçok temel kurala aykırılık taşımakta; hem bireysel hak hem de toplumsal değerleri ihlal etmektedir. Bu tür içeriklerin yaygınlaşması, yalnızca mağdurlar ve aileleri üzerinde derin bir travma yaratmakla kalmamakta, aynı zamanda toplum sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu tür görüntülerin, kamu yararı gözetilmeden ve herhangi bir hassasiyet sergilenmeden paylaşılması, gazetecilerin etik sorumluluğunu ihlal eden bir davranıştır. Ayrıca, mağdur ailelerinin duygusal durumlarının göz ardı edilerek, trajedinin yalnızca görselleştirilmesi derin bir sorumsuzluğun da göstergesidir.

Videonun sunum şekli ve yayılma amacı, medyanın toplumsal sorumluluk bilincine uygun olmadığını açıkça göstermektedir. Sansasyonel bir yaklaşım benimsenerek, olayın insani boyutu göz ardı edilmiş; izlenme oranlarını artırmaya yönelik bir içerik oluşturulmuştur. Medya kuruluşlarının ve içerik üreticilerinin, kamuoyunu bilgilendirme görevini bu tür etik dışı yaklaşımlarla zedelememesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Özellikle trajik olaylar içeren içeriklerde, izleyicilere yönelik gerekli uyarıların yapılması ve bu görüntülerin filtrelenmesi bir zorunluluktur. Bu tür ihmaller, medya kuruluşlarının toplum üzerindeki etkisini kontrolsüz bir şekilde kullanması anlamına gelir ve bu kabul edilemez bir durumdur.

Medya Etik Kurulu olarak, tüm medya kuruluşlarına ve içerik üreticilerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu tür trajik olayların ele alınışında, yalnızca insan onuruna ve mağdur ailelerin haklarına saygı göstermekle kalınmamalı, aynı zamanda toplumun ortak duygusal sağlığına zarar verebilecek yaklaşımlardan da kaçınılmalıdır. Medya etiğine uygunluk sadece gazetecilerin değil, dijital platformlarda içerik üreten ve/veya yayan herkesin sorumluluğudur. Toplumsal sorumluluğun ve etik değerlerin korunması adına, tüm basın emekçileri ve bireyleri bu konularda daha bilinçli davranmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Medya Etik Kurulu."