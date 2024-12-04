Medya Etik Kurulu, “masumiyet karinesine saygı” ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Kıbrıs Manşet ve Kamalı Haber Ajansı’nı kınadı.

Kurul’dan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Manşet internet haber sitesinde, Kamalı Haber imzasıyla bugün yayınlanan “Uyuşturucu zanlılarına 7 gün tutukluluk”, “Lefkoşa’da Bıçaklı Saldırı: Tutuksuz Yargılanacak”, “CÖŞ Ekipleri Şüphelendi, Üzerinden Uyuşturucu Çıktı” ve “Kaçak Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı” başlıklı haberlerin tamamının, Gazetecilik Meslek İlkelerinin, “basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.” şeklindeki 4’üncü maddesini açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Kurulun bu gerekçeyle Kıbrıs Manşet ve Kamalı Haber Ajansı’nı oy birliği ile kınama kararı aldığı ifade edilen açıklamada, özellikle mahkeme haberlerindeki bu hak ihlalinin, popüler olma, daha fazla okunma uğruna yapıldığı ve “kabul edilemez” olduğu vurgulandı. Açıklamada, suçluluğu kanıtlanana kadar herkesin suçsuz olduğu ilkesi bir kez daha hatırlatıldı.

Hakkında henüz hüküm verilmemiş kişilerin “suçlu” değil, “zanlı” olduğu, bu kişilerin açık isim ve fotoğraflarının yayınlanmasının temel haklara saldırı olduğu kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Manşet ve Kamalı Haber, söz konusu haberlerle ilgili uygun düzenlemeyi yapmaya çağrıldı.

Açıklamada, meslektaşlara, medya etik ilkeleri konusunda daha hassas ve duyarlı olma çağrısında da bulunuldu.