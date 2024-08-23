Güzelyurt’ta dün meydana gelen ölümlü kazaya ilişkin haberleri değerlendiren Medya Etik Kurulu, çarpma anı ve kaza sonrası durumun video ve görüntülerini paylaşan Gıynık Gazetesi’ni kınama kararı aldığını duyurdu.

Kurul, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 27. maddesinde yer alan "kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlanmamalıdır" ilkesini de hatırlattı.

Medya Etik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, karara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Dijital platformda yayın yapan Gıynık Gazetesi’nin, 22 Ağustos tarihli haberini değerlendiren Medya Etik Kurulu, kaza ve çarpma anının görüntüleriyle birlikte kişilerin kaza sonrası durumlarının hem fotoğraflarında hem de videolarında yansıtılmasının, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 27. maddesinde belirtilen ‘kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlanmamalıdır’ ilkesine açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle, Gıynık Gazetesi’ni kınama kararı almıştır.

Açıklamada, ölümlü kaza sonrası tamamen sosyal paylaşım sitelerine yönelik olarak hazırlanan fotoğraf ve videoların habercilik kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

“Haberlerde kullanılan görüntü ve bilgilerin temel amacı üstün kamu yararına hizmet etmektir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, hayatını kaybetmiş ya da yaralı kişilerin ilk an görüntülerinin sansürsüz şekilde yayınlanmasının üstün bir kamu yararı içermediğinin, aksine acı ve ölümden beslenen ilgiliyi artırma hedefiyle yaratılan kabul edilemez bir insan hakkı ihlali olduğu belirtildi.

Medya Etik Kurulu, haber başlığı altında veri üretenleri, medya etik kurallarına uymaya ve evrensel insan haklarına saygılı davranmaya davet etti.