Aralık ayında Burkitt-Lenfoma tanısı konulan Mehmet Dursun’un tedavi olabilmesi için başlatılan kampanya ülke genelinde sürerken Kıbrıslı Türk sanatçılar Mehmet Dursun’u yaşatalım kampanyası kapsamında Kıbrıs Genç Tv ekranlarında buluşuyor.
16 Temmuz Salı akşamı saat 20.30’da ülkemizin değerli sanatçıları ile mehmet dursun’u yaşatalım kampanyasına destek olabilmek için sizlerle birlikte olacak.
Kıbrıslı Türk sanatçılar Mehmet Dursun’u yaşatalım kampanyası için Kıbrıs Genç Tv ekranlarında buluşuyor.
16 Temmuz Salı akşamı saat 20.30’da ülkemizin değerli sanatçıları ile mehmet dursun’u yaşatalım kampanyasına sizde destek verin.
16 Temmuz günü saat 20.30’da Genç Tv ekranlarında buluşalım.Mehmet Dursun’a hastalığını yenmesinde katkıda bulunalım.
Editör: Genç Editör