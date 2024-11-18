Mehmet Kansu’nun 1962-1963 yıllarında yazdığı, aynı yıl Limasol 19 Mayıs Lisesi son sınıf öğrencilerince ilk kez görsellenen bir perdelik fantastik oyunu Ağaçkakanlar derlenerek yayımlandı.

Editör Ceyhan Özyıldız tarafından yapılan açıklamada, oyunun yıllar sonra bir yığın dosya arasından bulunup, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından İnci Kansu’nun kapak tasarımıyla yayımlandığı bildirildi.

Özyıldız açıklamasında, “Mehmet Kansu ve Fikret Demirağ’ın yönetmeliklerinde sahneye uyarlanan oyunda, 1960 yılında yasalaşan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çökertilmesi için girişilen, trajik siyasal, sosyal ve ekonomik uygulamaların öncü dalgalanmaları da algılanabilir.” ifadelerini kullandı.

Oyun, Ceyhan ve Zeliha Özyıldız’ın editörlüğü ve sayfa düzenlemeleriyle okuyuculara ulaştırıldı.