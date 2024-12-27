Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi yaşlılara yönelik yılbaşı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu şunları kaydetti:

“Sizler, bizim başımızın tacısınız. Bugünlere sizlerin emekleriyle geldik. Dualarınız, fikirleriniz ve destekleriniz bizim için çok kıymetli. Belediye olarak sizlerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal etkinliklerinizi çoğaltmak için çalışıyoruz. Sizlerin fikirleri ve önerileri bizim için yol gösterici. Hepinize sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyorum.”

Etkinlikte, belediye tarafından hazırlanan hediyeler katılımcılara takdim edildi.

Büyüklerimizin mutluluğu ve memnuniyeti, etkinliğin anlamını daha da pekiştirdi. Ayrıca, bu tür etkinliklerin devam edeceği ve toplumun her kesimiyle iletişim ve dayanışmanın güçlendirileceği vurgulandı.