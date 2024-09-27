Mehmetçik, 27 Eylül 2024 – Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 65 yaş ve üzeri değerli büyüklerimizi Mağusa bölgesinde bulunan Kapalı Maraş’a unutulmaz bir geziyle ağırladı. Etkinlik, 200'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi ve büyüklerimiz tarihi güzellikleri keşfederek keyifli anlar yaşadılar.

Belediye başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Bafra Halk Plajı Bostan Beach Restoran’ında yaptığı konuşmada katılımcılara hitap etti. Sevgili büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz, annelerimiz ve babalarımız; bu güzel günü bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başladı. Belediye başkanı, “Hepinizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burası belediyemizin, hepimizin restoranı. Sizleri burada ağırlamaktan her zaman mutluluk duyacağız” dedi.

Dr. Tuğlu, belediyenin mali durumunu toparladığını ve gelecekte daha güzel günlerde bir araya gelmek için sabırsızlandıklarını vurguladı. “Sizler, özellikle büyüklerim, bizim için çok kıymetlisiniz. Sizi görmek, duanızı almak benim için çok önemli. Arkamızda sizin gibi çınarları hissetmek bizim için büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Tuğlu, “Sizi memnun edebilmek için çok çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Önümüzdeki günlerde daha birçok güzel etkinlikle sizlerle bir arada olacağız” dedi. Konuşmasını sağlık, huzur ve mutluluk dilekleriyle sonlandırdı.

Günün sonunda, katılımcılara belediyemize ait Bafra Halk Plajı Restoranı'nda yemek ikram edildi. Katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, unutulmaz anılar biriktirdiklerini belirttiler.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, yaşlılarımıza yönelik düzenlediği bu anlamlı etkinlikle, toplumsal dayanışmanın ve saygının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek etkinliklerde de tüm büyüklerimizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz.