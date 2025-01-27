Birinci ince av mevsimi dolayısıyla dün polis tarafından ülke genelinde yapılan kontrollerde, Mehmetçik’te 4 kişinin kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, yapılan kontrollerde, Mehmetçik’te dokuz numaralı av bölgesi içerisinde O.N. ve M.N’nin izinleriyle, B.N’nin M.N’ye ait av tüfeği, K.N’nin ise O.N’ye ait av tüfeğiyle kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, B.N. (E-16) ve K.N. (E-16) hakkında yasal işlem başlatılırken, O.N. (E-46) ve M.N. (E-47) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.