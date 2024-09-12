Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur Sen) ile Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ) arasında “Eğitim Protokolü” imzalandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 öğretim dönemini kapsayan protokolün, bilimsel çalışmalarla, eğitim öğretim iş birliğini kapsadığını kaydetti.

Memur Sen üyelerinin birinci derece aile bireylerine, eğitim ücreti üzerinden ve ücretli lisans programlarının eğitim ücretleri üzerinden yüzde 80 burs indirimi sağlanacağını dile getiren Manga, yabancı dil eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimlerinden ise yüzde 20 indirimden yararlanacağını belirtti.