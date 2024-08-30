Meral Tekin Birinci 32. Ölüm yıl dönümünde yarın anılacak.

Birinci anısına yarın saat 18.00'de Nurettin Ersin Paşa Camiinde mevlit okutulacak.

Aile ve iş yaşantısıyla örnek bir kadın olarak gösterilen Meral Birinci, dürüst, mert, yürekli, ülkesini seven bir insandı… Erken yaşta evlenen ve çocuk sahibi olan Birinci, iş yaşamında eşine büyük destek verdi ve ticaret hayatında önemli bir yer edindi. Birinci, yaptığı sosyal yardımlar ve çocuklara verdiği değerle de biliniyor.

Meral Birinci, Lefkoşa’nın sevilen simalarından, yaptığı yardımlar ve hizmetlerle halen örnek gösteriliyor… Birinci, Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği çok değerli bir insandı…