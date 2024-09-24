Demokrat Parti Milletvekiliyken 2001 yılında trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Elbasan, ölümünün 23. yıldönümünde İskele Kabristanlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, anma törenine Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Elbasan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre, anma töreninde yaptığı konuşmada, acı haberin tez duyulduğunu, Ahmet Elbasan’ın kaybetmenin acısını derinden yaşadıklarını belirtti.

Töre, merhum milletvekili Elbasan’ın gerek milletvekilliği döneminde gerekse öncesinde her zaman insan ilişkilerine değer veren bir yapısı olduğunu, bayrağına, milletine ve devletine toz kondurmadığını söyledi.

Kazaya ve kadere inandıklarını belirten Töre, Elbasan’ın herkese örnek olan iyiliği anlatan bir insan olarak bu dünyadan göç ettiğini kaydetti.

Töre’nin konuşmasının ardından din görevlisi tarafından dua okundu.