Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi heyecanlı grup karşılaşmaları sonunda oynanan zevkli Final ve üçüncülük karşılaşmaları ardından gerçekleşen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı.

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi grubunu ilk sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü ile grubu ikinci sırada tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü arasında oynanan final karşılaşmaları sonucu 6-0 lik skorla kazanan LŞK şampiyon olmayı başarırken GTK ligi ikinci sırada tamamladı.

Ligin 3.lük mücadelesinde ise grubu üçüncü sırada tamamlayan Pakan Spor Kulübü Derneği ile dördüncü sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı 4-2 lik skorla kazanan GMBTK ligi 3. olarak PSKD ise 4. olarak ligi tamamladı.

KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi final ve üçüncülük maç sonuçları;

FİNAL MAÇI

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6-0 GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2-4 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ