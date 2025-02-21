KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş) ile Mesarya Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

1 Ocak 2025- 31 Aralık 2026 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi hakkında yazılı açıklama yapan Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna, sürecin her yıl olduğu gibi üyelerin maddi ve manevi kazanımları gözetilerek sürdürüldüğünü kaydetti.

Hak, adalet ve emeğe saygı çerçevesinde her iki tarafın da olanaklarının değerlendirilerek sürecin tamamlandığını belirten Tuna, Toplu İş Sözleşmesi’nin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.