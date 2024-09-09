Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” projesinin, mali açıdan uygulanabilir bir proje olması durumunda yapılacağını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Uluslararası Selanik Fuarı’nda dün röportaj veren Miçotakis, “Great Sea Interconnector” projesinin, enerji izolasyonunu sona erdireceğinden Güney Kıbrıs açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Habere göre, Miçotakis, Yunanistan hükümetinin Güney Kıbrıs hükümeti ve Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) ile istişare halinde olduğunu kaydederek, projenin mali açıdan uygulanabilirliği garanti altına alındığında yapılacağını ve jeopolitik tehlikelerin de aşılacağını ifade etti.

-Amerikalılar “bastırıyor”

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi ise, Amerikalıların Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail elektrik bağlantısı projesinin hayata geçirilmesi için “bastırdığını” yazdı.

İşin bu boyutunun Başkanlık Sarayı’nda yarın yapılacak kritik toplantının belirleyici unsuru olduğuna işaret edilen haberde, gerek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Julie Fisher, gerekse Amerika Birleşik Devletleri Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt tarafından son günlerde yapılan açıklamalarla, projeye olan Amerikan ilgisinin teyit edildiğini kaydedildi.

İki Amerikan yetkilinin, konuya ilişkin mesajlarını Selanik’te yapılan Economist toplantısında ilettiğini belirten gazete, perde gerisinde de başka Amerikan yetkililer tarafından Rum Yönetimi’ne projenin inşasına ilgi gösterildiğine dair mesaj gönderildiğini yazdı.

Pyatt, fosil yakıttan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin Avrupa için kayda değer olduğunu belirterek, Mısır ile elektrik bağlantısının yanı sıra Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki enerji iş birliğine de değindi.

Öte yandan Fisher ise, Güney Kıbrıs’ın hassas bir konumda olduğunu ve elektrik bağlantısı meselesini tek başına göğüslediğini belirterek, Great Sea Interconnector projesinde mali boyutun ötesinde jeopolitik çerçevenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Fisher ayrıca, şimdi doğru eylemlerde bulunma zamanı olduğuna ve bu fırsat kaçırılırsa, Güney Kıbrıs’ın geride kalacağına işaret etti.