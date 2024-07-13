Milano Havalimanı’na eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin adının verilmesi sonrası, sol muhalefet ve İtalya'nın en büyük sendikası öfkeli.

İtalya’nın en büyük havaalanlarından Milano Malpensa Uluslararası Havalimanı’na, tepki çeken bir kararla eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin ismi verildi. Karar ülkede polemiğe yol açtı. İtalya'da başkent Roma’daki Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan sonra yolcu sayısı bakımından ikinci sırada Milano Malpensa Havalimanı geliyor.

Ülkede birçok havaalanına Da Vinci gibi tarihi önemi tartışılmaz kişilerin ismi verilirken, Malpensa için geçen yıl ölen eski başbakanın isminin seçilmesi tartışma yarattı. İsim değişikliği kararını geçen hafta Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini açıkladı.

Bakanlık dün de bu kararın resmiyete döküldüğünü, sivil havacılık otoritesi Enac tarafından, havalimanının adının 'Milano Malpensa - Silvio Berlusconi' olarak değiştirildiği yönünde bir talimat yayımlandığını duyurdu. Geçen yıl Haziran ayında 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, Milano doğumluydu.

Eski başbakanın isminin memleketinin havalimanına verilmesi, hem izlenen prosedür hem de Berlusconi’nin tartışmalı ve bölücü bir figür olarak görülmesi sebebiyle tepki çekti.

Ülkede birçok havaalanına Da Vinci gibi tarihi önemi tartışılmaz kişilerin ismi verilirken, Malpensa için geçen yıl ölen eski başbakanın isminin seçilmesi tartışma yarattı. İsim değişikliği kararını geçen hafta Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini açıkladı.

Bakanlık dün de bu kararın resmiyete döküldüğünü, sivil havacılık otoritesi Enac tarafından, havalimanının adının 'Milano Malpensa - Silvio Berlusconi' olarak değiştirildiği yönünde bir talimat yayımlandığını duyurdu. Geçen yıl Haziran ayında 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, Milano doğumluydu.

Eski başbakanın isminin memleketinin havalimanına verilmesi, hem izlenen prosedür hem de Berlusconi’nin tartışmalı ve bölücü bir figür olarak görülmesi sebebiyle tepki çekti.

Sendikanın Milano yönetimi ve ulaştırma işçileri kolu, Berlusconi’nin 'bölücü' bir isim olduğunu vurguladı. Uluslararası basına da yansıya isim değişikliği polemiği, bugünkü gazetelerde geniş biçimde yer aldı.

Hükümete yakın çizgideki Libero, manşetinden verdiği haberde Berlusconi’nin muhaliflerini 'komünistlikle' suçlamasına atıfla 'İyi uçuşlar komünistler' başlığını attı.