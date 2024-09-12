Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) yetkilileri ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, öğrenci taşımacılığının yeni eğitim yılında sorunsuz sürdürülmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede her iki kurumla da mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ilerleyen günlerde bir protokol imzalayacaklarını duyurdu.

Öğrenci taşımacılık hizmetlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, yeni eğitim yılında da öğrenci taşımacılığının sorunsuz devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, iş birliğinin her iki taraf için de verimli geçeceğine inanç belirterek, hayırlı olmasını temenni etti.