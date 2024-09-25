Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açıklamalarının Kıbrıs Türkünün çoğunluğunun görüşlerini yansıttığını ve mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan’ın federal temelde çözüm sürecinin tamamlandığı şeklindeki açıklamasının, Kıbrıs konusunda federal çözüm kapılarının “tamamen” kapattığı anlamına geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’la ilgili federal çözüm kararlarının geçerliliğini yitirdiğini ifade eden Gülbahar, BM kararlarını savunanların büyük bir hata içinde olduğunu ifade etti.

Gülbahar, “ Kıbrıs konusu Türkiyesiz halledilemez. Türkiye’nin tutumu net. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kıbrıs tezkeresi, Sayın Erdoğan’ın açıklamaları ortada, bunlara rağmen hala federal çözümü savunanlar varsa bunun ardında neler yatır diye sorgulamak lazım” dedi.

Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki konuşması ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde Kıbrıs Türk halkı ve Türk milletinin haklarını koruyan, barışçıl, gerçekçi bir tavır ortaya koyduğunu söyleyen Gülbahar şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan kısaca, Türk tarafının federasyon dışındaki çözüm modellerini görüşmek için Birleşmiş Milletler himayesinde tarafların katılımı ile bir süreç başlatılmasına destek vereceğini vurgulamış, Kıbrıs’ta bir çözüm bulunmasının anahtarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması olduğunun altını çizmiştir.”

Erdoğan’ın “federal çözüme dönüş” yapma beklentisi içerisinde olanları da yanıtlamış olduğunu kaydeden Gülbahar, “Tüm bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sürdürülen, hükümet ve meclisimizin çoğunluğu tarafından desteklenen iki devletli çözüm politikasının, Anavatan Türkiye tarafından bütünüyle güçlü bir şekilde benimsendiğinin açık göstergesidir” dedi.