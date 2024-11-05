Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), bugün Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret etti.

MDP’den verilen bilgiye göre, ziyarette kendilerine gösterilen ilgi ve alaka için Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert ve ekibine teşekkür edildi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, parti olarak her türlü iş birliğine hazır ve ihtiyaçlı insanların mağduriyetinin giderilmesi konusunda çok hassas olduklarını belirterek ortak proje ve etkinliklere katılacaklarını açıkladı.

MDP olarak ‘’İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’’ sözünü ilke edindiklerini belirten Coşkun, “halka yapılan hizmet hakka yapılmıştır” diyerek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert de derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.