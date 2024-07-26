KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na çağrıda bulunarak “Eğer ülke sevginiz varsa, lütfen istifa ediniz.” ifadesini kullandı.

Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, istifa çağrısını nedenleriyle sıraladı, eleştirilerde bulundu.

Kıb-Tek’e verilebilecek zararın verildiğini savunan Yarkıner, şöyle devam etti:

“Kıb-Tek’in üretim kabiliyetine 3,5 yıldan beridir geçerli neden olmadan zarar veriyorsunuz. Zaten düşük kapasite ile çalışıyordu. İyileştireceğinize kötüleştirdiniz.

Kıb-Tek’in Kamu yararına çalışması için bir gayretiniz yok. Yakıtın tedarikini, makinaların bakımını Kıb-Tek kadrolu personelinin/mühendisinin sorumluluğundan aldınız. Bakımlar için gerekli garanti belgelerini, evsafına uygun yakıt tedariki için teminat almıyorsunuz.

Yetkisiz bakımları EÜAŞ kanalı ile ihalesiz yaptırıyorsunuz. ‘Teknecik 8 Santrali’nin kırılmasının sebebi Kıb-Tek kullanma hatası değil bakım-onarım hatasıdır. En yeni makineyi kırdınız ve hiçbir onarım o makineyi güvenli kullanım koşullarına getirmeyecektir.

Makinelerin kırılma sigortasını yaptırıyorsunuz fakat sadece para ödemeyi beceriyorsunuz. Kırılma halinde onarım bedelini sigortadan talep edecek ‘Hasar Durum Tespit ve Maliyet Raporu'nu dikkate almıyorsunuz.

Sizin döneminizde Kıb-Tek teknik personelin kabiliyetinde olan ve sorumluluğunda da olması gereken EÜAŞ’dan kiralanan makinelerin hemen hemen hiç devreye alınmamasına rağmen (2022-2023 yıllarında yüzde 3 kadar, 2024 yılında hiç) her ay 110 bin dolar haksız yere ve şaibeli ödemeye göz yumdunuz.

‘Kalecik III’ teminatını almadan sözleşmeyi başlattınız, ek tesisler kurulmadan kira bedelini ödemeye başladınız.

Acizlik içerisinde bir yönetim kabiliyetiniz var ve Kıb-Tek’i de sizin gibi aciz bırakıyorsunuz. Yakıtınızı birileri tedarik etmiyor diye SIAJ yakarak çevre halkını hunharca zehirlediniz. Emisyonların toprağı zehirlemesine bile sebep oldunuz.

Her ay Aksa’ya ödenen faturalardan hanginiz sorumlusunuz? AKSA’ya ödediğiniz miktarlar doğru ise altına imzanızı atınız ki hakkınızda mali ve hukuki soruşturma başlatalım.

‘Kalecik III’ü hanginiz yazdı? Hazır buldunuz ise önünüze kim koydu? Çünkü gelecek nesillerimize ihanet ettiniz.

Kıb-Tek iyi yönetilirse ve uygun teknolojilerden istifade edilirse, KKTC’de elektrik sorununun giderilebileceğini bilmiyor musunuz?

Kıb-Tek’e verilebilecek zararı verdiniz. Eğer zerre kadar ülkenizi seviyorsanız gidiniz. Siz gidin, belki sizi oraya atayanlar da gider.”