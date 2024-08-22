TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, yapılan basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırması

Bakanlık kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular üzerine, "Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.