Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin yanı sıra muharip derneklerden temsilcilerin de yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyet, Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlandı.

Meclis’teki program saygı duruşuyla başladı, ardından İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı okundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Erenköy Mücahidi Ahmet Yıldırım, Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşma yaparken, TMT Lefke Şube Başkanı Ahmet Ced “Bayrak” şiirinin okudu. Mücahitler, TMT andını Emekli Binbaşı Çetin Serez eşliğinde okudu.

Konuşmaların ardından Celal Bayar, Töre’ye 50’nci yıla özel plaket ve flama takdim de etti.

-Bayar

İlk sözü alan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 1 Ağustos 1958 ile 1 Ağustos 1976 tarihleri arasında mukavemetçi mücahit olanlara “gazi” ünvanı verilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle karar aldığını anımsatarak, tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Bugün Kıbrıs’ta bağımsız ve egemen bir devle varsa bunun 1 Ağustos 1958’de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’na ve şehitlere borçlu olunduğunu belirten Bayar, “Türk Mukavemet Teşkilatı, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na da zemin hazırladı. TMT olmasaydı Barış Harekatı da olmayacaktı. Çok şükür ki o günleri görmek bize nasip oldu” diye konuştu.

Kıbrıs davasının devam ettiğini, Rumlarla Yunanlıların Enosis hayallerinin kırıldığını ancak yok olmadığını belirten Celal Bayar, bundan sonraki müzakerelerin Anavatan Türkiye’nin de desteklediği "egemen eşit iki devlet temelinde" yapılması gerektiğini söyledi.

Rumlara yama olmayı asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Celal Bayar, “Türk askerinin varlığı, Anavatan'ın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Yüce Meclisimizin bu konuda duyarlı olmasını, karar almasını, hükümeti desteklemesini ve birlik olmasını bekliyoruz” dedi.

Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde KKTC ile ilgili alınan kararın Cumhuriyet Meclisi’nde de alınması, yasaların güncellenmesi, pahalılığın önlenmesi, milli varoluş tarihinin okullarda ders olarak okutulması taleplerini de dile getirdi.

-Yıldırım

Erenköy Mücahidi Ahmet Yıldırım, 20 Temmuz’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temellerinin Erenköy’de atıldığını kaydetti.

Erenköy’ün unutulduğunu söyleyen Yıldırım, “Yurt dışında bulunan 535 talebe, vatan sevgisi ve bayrağı için her şeyi geride bıraktı, hayatını hiçe saydı. Tek yumruk olduk ve Kıbrıs Türk halkının kalbi Erenköy’de çarptı ama anma törenlerinde, milli konuşmalarda Erenköy’ün lafı bile geçmiyor, üzülüyorum, içim burkuluyor...” diye konuştu.

Ahmet Yıldırım, Sönmezliler Ocağı’nda 20 Temmuz anısına bir anıt kurulduğunu burada düzenlenen anma törenlerine siyasilerden sadece Zorlu Töre’nin katıldığını da söyledi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aziz şehitlerin, kahraman gazilerin ve mücahitlerin mücadelesiyle kurulduğunu kaydederek, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın başlattığı direnişle bugünlere geldik. Kimse bizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Türk ordusundan vazgeçmemizi beklemesin” dedi.

146 ülkenin Filistin’i tanıdığını ancak Filistin’in halen bombalandığını söyleyen Töre, “Bizi sadece Türkiye tanıyor ve kimse kılımıza dokunamıyor. Bizim için en büyük Türkiye’dir, Türk ordusudur…” diye konuştu.

Yakın gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha fazla tanınacağını, daha görünür hale geleceğini ifade eden Töre, “Özgürlükten, güvenlikten ötesi yoktur… Biz güvenlikten, özgürlükten, devletimizden, mücahidimizden, mukavemetçimizden, Mehmetçiğimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Meclis Başkanı Töre, mukavemet ruhunun, mukavemetçi düşüncenin ebedi olmasını, gelecek nesillere aktarılmasını da temenni ederek, “Devletimize, şehitlerimize ancak bu şekilde layık oluruz…Kimse ‘Bunlar milliyetçidir, ırkçıdır’ demesin. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi biliyoruz” diye konuştu.