Eda Yıldız Kılınç

Papatyagiller familyasından mavi-mor renkli çiçekler açan, 50-150 cm boyunda çok senelik otsu bir bitkidir. Pandemi koşullarında önemi daha da iyi anlaşılan enginarın faydalarına hep birlikte göz atalım.

Mide dostudur

Amino asit içeriği ile midenin genel asit oranını dengede tutar. Şişkinlik ve gaz oluşumunu engeller.

Kilo vermede etkilidir

Lif oranı yüksek olan enginarın kalorisi ve yağ oranı çok düşüktür. Tokluk hissi vermesi sayesinde sağlıklı beslenme ve zayıflama programlarının baş tacıdır. Sindirim sistemini de güçlendirerek, onu tembellikten kurtarır.

Vitamin ve mineral deposudur

Vitamin, minerallerce zengin olup, özellikle folat ile C ve K vitaminleri açısından yüksektir. Magnezyum, fosfor ve manganez gibi esansiyel mineraller kemik yoğunluğunun artmasına, genel kemik sağlığının desteklenmesine yardımcı olup, osteoporoz gibi durumların gelişmesi ihtimalini de azaltabilmektedir. Ayrıca potasyum ve demir gibi önemli mineraller bakımından da güçlü bir sebzedir.

Karaciğeri temizler

Antioksidan özellik göstermektedir ve karaciğeri temizlemesi en önemli faydalarındandır. Karaciğer detoksu için kullanılan mucide gıdadır. Bunun yanında serbest radikallerle savaştığı için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Yaşlanmayı geciktirir

Hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt yaşlanmasını geciktirir.

Hamileler mutlaka tüketmelidir

Folik asit bir B grubu vitaminidir ve bebeğin beyninde ve omurgasında doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olması için hamilelik öncesinde ve sırasında mutlaka tüketilmesi önerilmektedir.

Faydası saymakla bitmeyen enginarı beslenme listenizin baş tacı yapmanız dileğiyle…

Karaciğer Detoks Tarifi

Enginar sapı ve yaprağı

1 tutam zerdeçal

1 tutam karahindiba

1 çay kaşığı bal

1 hafta boyunca günde 2 defa tüketilmelidir.