İçişleri Bakanlığı, Muhaceret Affının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

1 Ocak 2021’den sonra yurt içinde cezaya düşen veya bu tarihten sonra yurt dışına cezalı çıkmış yabancı uyruklu kişiler, çalışma hayatına katılma koşuluyla af başvurusu yapabilecek.

Cezaya düşmüş kişiler, Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanan başvurunun ardından 10 gün içinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne bir brüt asgari ücret ödemek şartıyla aftan yararlanabilecek. Çalışma izni işlemlerinin 60 gün içinde tamamlanmaması halinde yabancı kişilerin eski muhaceret cezaları baki kalacak.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.icisleri.gov.ct.tr adresi üzerinden online yapılabilecek. Muhaceret Affı butonuna tıklayarak yapılacak başvurular hızlı sonuç alınmasını sağlayacak. Aftan yararlanacak kişiler gerekli güvenlik soruşturmaları ardından af kapsamına dahil edilecek.

Başvuruda bulunan kişilerin müracaatları, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi tarafından incelendikten ve kamu güvenliği açısından sakınca olmaması durumunda onaylanarak çalışma izin işlemlerinin devam edilebilmesi için Çalışma Bakanlığı portalına aktarılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemeyle ilgili değerlendirmesi de şöyle:

“Bu kritik düzenleme, kayıt dışı işgücü entegrasyonuna büyük katkı sağlayacağı gibi ekonomik kalkınmayı, sosyal güvenlik sistemini güçlendirmeyi, çalışma hayatında eşit ve adil düzenlemeler getirmeyi hedefliyor. Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası, kayıt dışı işgücü nedeniyle oluşan sorunların çözülmesi için atılan en önemli adımlardan biridir.

Hükümetin, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu yaklaşımı, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına olumlu etkiler yaparak geleceğe daha güvenle bakılmasına imkan tanıyacak.

Bu af kayıt dışı iş gücünün azalmasına ve yabancı işçilerin kayıt altına alınarak ekonomiye entegrasyonuna büyük katkı sağlayacak. Aile bütünlüğü ve sosyal güvence için bir fırsat olan bu Muhaceret Affı, sosyal güvenlik kurumlarının güçlendirilmesine, kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik kurumlarının şemsiyesi altına alınmasına da olanak tanıyacak.”