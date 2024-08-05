Muhit Vakfı tarafından düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan “İyilik Evi Yaz Okulu Projesi” tamamlandı.

Vakıf Koordinatörü Hatice Ortanca’nın verdiği bilgiye göre, 6 hafta süren proje boyunca çocuklar, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmenin yanı sıra kültürel değerleri de öğrenme fırsatı buldu.

Ortanca, yaz okulu süresince düzenlenen etkinlikler sayesinde çocukların, okuma alışkanlığı kazandığını, yaratıcı drama ve sanat atölyeleri ile yaratıcılıklarını ve ifade becerilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Temel mutfak bilgileri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarının, çocukların, günlük yaşamlarında daha bilinçli tercihler yapmalarına katkı sağladığına da işaret eden Ortanca, proje kapsamında toplam 24 çocuğun eğitim ve etkinliklere katıldığını belirtti.

Proje süresince çocuklara dağıtılan kitaplar, gerçekleştirilen etkinlikler ve sağlanan eğitimlerle, bilgi ve beceri düzeylerinde gözle görülür bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Ortanca, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın akademik başarıları desteklenmiş, sosyal ve kişisel becerileri güçlendirilmiş ve gelecekte daha iyi fırsatlara erişmeleri için gerekli temeller atılmıştır.

İyilik Evi Yaz Okulu Projesi’nin kapanış etkinliği, çocuklarımızın aileleri ve proje ekibinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kapanış etkinliğinde, çocukların öğrendiklerini sergiledikleri gösteriler ve hazırladıkları projeler büyük beğeni toplamıştır. Muhit Vakfı olarak, çocuklarımızla kaynaşarak, onların kişisel gelişimlerine katkı sağladığımız, değerler ve kültürel eğitimi eğlenceli ve verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu süreçten büyük mutluluk duymaktayız. Projemize destek veren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı’na tüm gönüllülerimize, eğitmenlerimize ve sponsorlarımıza teşekkür eder, çocuklarımızın gelecekte daha aydınlık yarınlara adım atacaklarına olan inancımızı vurgulamak isteriz. İyilik Evi Yaz Okulu Projesi, çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yönelik çalışmalarımıza güçlü bir temel oluşturmuştur.”