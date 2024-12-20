Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha İyi Projesi” kapsamında toplumsal dayanışmayı güçlendirme çağrısında bulunuldu.

Mülteci Hakları Derneği’nin 20 Aralık Uluslararası İnsan Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, bugünün herkesin eşit haklara sahip olduğu, kapsayıcı ve adil bir toplum yaratma hedefini desteklemek için önemli bir hatırlatma olduğu vurgulandı.

Mesajda “Bu anlamlı gün, toplumsal bağlarımızı güçlendirmek ve ayrımcılık ile eşitsizliği ortadan kaldırmak adına hepimize bir fırsat sunar. Her gün olduğu gibi, bugün de kırılgan grupların yanında yer almak ve dayanışma ile daha adil bir dünya yaratmak için birlikte hareket etme ve güçlenme zamanı.” ifadelerine yer verildi.

Adil bir dünya yaratma yolunda atılacak en değerli adımlardan biri, herkesin ortak insanlık değerleri çerçevesinde el ele yürüyerek değişime katkı sağlaması olduğuna inandıkları kaydedilen mesajda, Birlikte Daha İyi Projesi kapsamında sürdürülen imza kampanyalarının, toplumda daha eşitlikçi ve insani bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı, ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve kırılgan grupların sesi olmayı hedeflediği belirtildi.

“Sizleri bu önemli günde dayanışmaya davet ediyoruz. Kampanyalarımıza katılımınız, çağdaş ve insani değerlere sahip bir toplum inşa etme yolunda anlamlı bir değişim yaratabilir.” denilen açıklamada, güçlü toplumların, dayanışma ve iş birliği ile yükselebildiğine işaret edilerek, kampanyalara ilişkin daha fazla bilgiye www.mhdkibris.com internet sayfasından erişilebileceği ifade edildi.