Mustafa Zaimağaoğlu’nun ilk şiir kitabı “Fısıltılar” yayınlandı.

İlkokuldan beri şiir yazan, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında şiir yazma ve kompozisyon yarışmalarında birincilikleri bulunan Mustafa Zaimağaoğlu, bugüne dek yazdığı şiirlerin bir bölümünü kitaplaştırdı.

Kitabın önsözünü, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı yazdı. Aynı zamanda Mustafa Zaimağaoğlu’nun annesi olan Şirin Zaferyıldızı kitabın önsözünde “Doğumdan başlayan yolculuğu anlamlı kılan eylemlerimiz ve zamana yenilmeyen yazılarımızdır. Kitabı okurken, fısıldayan imgeler, zamana tanıklık ediyor, yolculukları anlamlı kılıyor, şehirlerin ruhunu hissetmemizi sağlıyor. Mustafa’nın bu ilk adımını anlamlı buluyorum. Düşünüyor, düşündürüyor. Hele ki bir üst dil olan ‘şiirle’ bunu yapıyor olması, bir diğer adımın daha güçlü bir şekilde “fısıldıyor” bize.” ifadelerini kullandı.

1994 yılında Gazimağusa’da doğan Mustafa Zaimağaoğlu, lise eğitimini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği eğitimi aldı. Mustafa Zaimağaoğlu, daha sonra AB bursu alarak Glasgow Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans ve doktora yaptı. Mustafa Zaimağaoğlu, evli bir bir çocuk babasıdır.