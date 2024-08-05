Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı C.G. ve inşaat şirketi taşeronu M.T. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminatla serbest bırakıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden huzuruna çıkarılan C.G. hakkındaki olguları anlatan polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığından teminata bağlanarak serbest bırakılmasını talep etti. Savcı Şayan Ergüden de teminata bağlanma talebine itiraz etmedi.

Bunun üzerine yargıç Ergüden, zanlının KKTC kimlik, pasaport gibi seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmasının yasaklanması, 400 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kişinin 1’er Milyon TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının haftada bir ispatı vücut yapmasına ilişkin teminat şartlarını yerine getirerek serbest kalmasına emir verdi.

-Suiçmez

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, zanlının, "İrtikap”, "Sahte Belge Düzenleme", "Sahte Belge Düzenlenmesine Tahrik Etme", "Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından methaldar olduğunu dile getirdi.

Suiçmez, zanlının yurt dışından ülkeye kota ve ön izinle getirilen üçüncü dünya ülkesi vatandaşı işçilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şikayet üzerine tutuklandığını kaydetti.

Bir inşaat firması yetkilisinin, zanlının kota müracaatı için firmanın yaptığı ön izin başvurusunu firmanın bilgisi dışında iptal ettirdiğini söylediğini belirten Suiçmez, bir iş takipçisinin de 2022 ile 2023 yılları arasında ön izin müracaatlarını hızlandırılması amacıyla zanlının kendisinden yaklaşık 130 bin Euro aldığını, ayrıca, bir firma yetkilisinin 9-21 Haziran 2023'te firmanın bilgisi olmadan ülkeye kanunsuz şekilde 17 kişinin getirildiğini, bu kişilerin nerede olduğuyla ilgili firmaya bilgi verilmediğini ve söz konusu kişilerin yerlerinin tespit edilemediğini söylediğini, konuların araştırıldığını kaydetti.

Çok sayıda firmanın talep ettikleri sayı üzerinde kişinin adaya getirilmesiyle ilgili konunun da araştırıldığını dile getiren Suiçmez, iki kişinin ise ön izinlerinin yapıldığını ancak bir kişinin adaya geldiğini konun araştırıldığını tahkikatın devam ettiğini belirtti.

Teminat şartlarının belirlenmesinin ardından Gürcafer davası görülünceye kadar serbest bırakıldı.

-M.T. de serbest kaldı

C.G.’nin ardından “sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme”, “Sahte Belge Düzenlenmesine Tahrik Etme" ve “insan kaçakçılığı” suçlarından tutuklanan M.T. mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest bırakıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden huzuruna çıkarılan M.T. hakkındaki olguları anlatan Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, zanlının bir firmanın taşeronluğunu yaptığını, 33 kişinin ön izinle KKTC’ye getirilmesiyle ilgili Müteahhitler Birliğine başvurusu neticesinde firma yetkililerinin bilgisi dışında 17 kişinin adaya getirildiğini ve nerede olduklarının bilinmediğini, araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğini dile getiren Suiçmez, zanlının tahkikata etki edemeyeceğini dolayısıyla davası görüşülene kadar teminatla serbest kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının KKTC dışına çıkmasının yasaklanması, 75 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kişinin 700 Milyon TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının haftada bir ispatı vücut yapmasına ilişkin teminat şartlarını yerine getirerek serbest kalmasına karar verdi.