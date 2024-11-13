Girne’de bir apartman dairesinin mutfak penceresinden girip ev sakinini darp eden, ardından cep telefonunu çalan şahıs, Ercan’dan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, 8 Kasım’da saat 00.15’te meydana geldi.

Çifteler Sokak’ta, bir apartman dairesinin mutfak penceresi açılıp içeriye girildi ve ev sakininin yüzüne tokat atılıp darp edildikten sonra, elinde tutmakta olduğu cep telefonu zorla alınarak çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan J.O.O.(E-29), Ercan Havalimanı’dan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.