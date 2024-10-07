Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, üreticilerin karşılaştığı ödeme sorunlarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında sezon kapanmasına rağmen birçok üreticiye, dalında kalan Valencia ürünleri için ödeme yapılmadığını kaydetti.

Su ve elektrik fiyatlarındaki artışın da üreticileri olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, sulama maliyetlerinin içme suyu fiyatlarını aştığı, en düşük sulama suyu ücretinin 10-14 TL arasında değiştiği ifade edildi. Bu durumun genel olarak KKTC’de sulu tarımı olumsuz etkilediği belirtildi.

Tarımda verilen elektrik desteğinin artan maliyetler nedeniyle etkisiz kaldığı da kaydedilen açıklamada, tarım sektörüne daha fazla destek verilmesi gerektiği dile getirildi. Pandemi döneminde tarıma verilen desteğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı hatırlatılan açıklamada, narenciye ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın açıklamasında, üreticilere bahçelerini kurumaya terk etmemeleri çağrısında da bulundu.