DİSİ Milletvekili ve eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, DİSİ Milletvekili Averof Neofitu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoudulidis tarafından “sokak ifadelerinin kullanıldığı ve kahvehane konuşmalarının” yapıldığı yönünde eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Hristodulidis’in bir kanala verdiği söyleşide söyledikleriyle ilgili olarak eleştirilerde bulunan Neofitu, Hristodulidis’in en sevdiği ima ve kinaye araçlarıyla, bir kez daha, bir kritik konuyla ilgili ciddi tartışmayı, kahvehane konuşmasına çevirdiğini ifade etti.

Hristodulidis’in görevinde ikinci yıla basacağını ancak makamının ve rolünün ağırlığının farkında olmadığını ifade eden Neofitu, Hristodulidis’in ciddi politik soruları sokak ağzı ifadeleriyle ve savma bir şekilde yanıtladığını, ivedi siyasi sorunlarda kararlar almak yerine tespitlerde bulunduğunu da belirtti.