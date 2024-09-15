Kundaklama olayının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak cuma günü yaşamını yitiren Nihat İlkhan’a (E-44) otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Boltaşlı’da sakin İlkhan’ın otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucunda tespit edileceği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.