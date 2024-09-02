Bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin bugünkü hava tahmin raporuna göre, öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Dairenin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Havanın az bulutlu başlayacağı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacağı ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlarla geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.